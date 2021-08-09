舐達麻着用 18k gp 6面 喜平 ダブル ネックレス ゴールド アバランチ ...

ご覧いただきありがとうございます。まず初めにプロフィールをご覧ください！ハイクオリティージュエリー18kgpステンレス6面喜平ゴールドネックレスの出品になります。人気の約50センチ幅は約12mmです！！舐達麻をはじめ国内外ラッパー、セレブ、芸能人着用モデルになります。他サイトでも出品しておりますので無くなる場合がございます。他サイト含め購入時間が早い方を優先としますのでご了承くださいませ。写真撮影の際検品はしておりますが海外のお品ですので、製造過程で細かな傷やへこみなどがある場合がございます。神経質な方はご遠慮ください。画像をご確認いただき気になる箇所があればアップ致します！☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★他にも多数出品しています。#Buddhajewelry他にもハイクオリティジュエリー出品しております。セット購入で割引させていただいております。2点同時購入10%OFF！！3点同時購入15%OFF！！よろしくお願い致します。☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★AVALANCHE(アバランチ、アヴァランチ)系のカッコいいジュエリーやKINGICE(キングアイス)やPimpCode(ピンプコード)などのブリンブリンが好きで出品しております。存在感抜群でスケーターなどのストリート系やb系、オラオラ系、ヒップホップなどのファッションにメンズ、レディース問わず似合うと思います。レゲエやhiphop、ラッパーなどがお好きな方にもオススメです。※商品はオリジナルブランド、及びノーブランドになります。



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