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50-60s vintage jacket ヴィンテージ ジャケット
商品番号 B40735826104
商品名

50-60s vintage jacket ヴィンテージ ジャケット
ブランド名 ヴィンテージ
特別価格 税込 12,240 円
在庫状況 あり

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商品詳細

おそらく50年代のスーパーヴィンテージ商品です。wells\u0026coverlyのタグが確認できるかと思いますが、NYにある老舗紳士服店の商品です。内側の汚れはございますが、外観は状態が良い個体だと思います。好きな方が好きなブランドかと思いますが、専門外のためお値段は少しお安めの設定とさせていただきます。年代を考慮すると3-4割はお安い価格ではないかと思います日本だけが本だけが盛り上がっていた古着市場が海外でも爆発的に需要が拡大しておりますので、今後ますます古着が高騰していくことは間違いないかと思います。気になるデザインはなかなか出会えないので、是非気になるかたはよろしくお願いします。古着は一種のお見合いみたいな要素も大きいので、気になるかたはコメント頂いても、そのまま購入頂いても問題ありません。いろいろ商品を出品しておりますので、ほかの商品も覗いていただけるとありがたいです。レギュラーの古着以外にもリーバイスやチャンピオンのリバースウィーブとか、パタゴニア、コンバースと古着全般を出品しておりますので、他の商品に関しましても是非閲覧よろしくお願いします。古着女子ビッグシルエットユニセックス80s90sUSEDVINTAGEユーズド古着ビンテージヴィンテージビッグシルエットオーバーサイズ297
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