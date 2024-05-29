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新品　NEWERA ネイビー　ヤンキース男女兼用　ニューエラ 9FORTY 4
商品番号 M52975957516
商品名

新品　NEWERA ネイビー　ヤンキース男女兼用　ニューエラ 9FORTY 4
ブランド名 ニューエラ
特別価格 税込 1,716 円
在庫状況 あり

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商品詳細

※メルカリ便発送は（配送保証付き、匿名配送）なので配送時のトラブルも安心です！⚠️男女兼用です⚠️※100%本物です！☆他にもキャップ出品してます☆　　　　　↓↓↓↓↓　　　#USAGI＿キャップ※２点以上同時購入の場合100円値引き致します。購入前にお知らせ下さい！購入後は値引きできかねますのでご了承下さい。●新品未使用●※試着もしてません！※ゆうパケットポストで発送させて頂きます。規定サイズ以内に発送になりますので多少のシワなどはご理解ください。+600円でゆうパケットプラス（厚さ7cm）に変更も出来ますので購入前にお知らせ下さい。●NEWERA●9fortyADJUSTABLE●濃い紺●ユニセックス●ワンサイズ●即購入ok●１００%本物です！！頭周り　　　約52.8cm〜62.8cmツバの長さ　約7cm帽子の深さ　約10cm　交渉中であっても購入者様を優先とさせていただきます！キャップ帽子ニューヨークヤンキースメッツロイヤルズレッドソックスホワイトソックスアストロズレンジャーズブルージェイズツインズタイガースアスレチックスマリナーズカージナルスパドレスロッキーズオリオールズレイズガーディアンズブレーブスナショナルズフィリーズブリュワーズマーリンズパイレーツカブスパイレーツドジャースエンゼルス4747brandニューエラNEWERA9forty
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