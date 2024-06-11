ヴィヴィアン ウエストウッド　リング

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VivienneWestwoodウエディングリングVW.925刻印が内側にある復刻リングより以前のリングです。刻印が外側にあるリングです。こちらはオーブの彫りが深く、リングの厚みもあります。箱はありませんが、巾着袋が付いております。シルバー925サイズMリングゲージですと14〜15ですが、幅広で厚みがありますので、13号から14号が目安かと思います。手のひら側（刻印がある方）細かい傷はあります。目立つ事はないと思います。少しでも気になる事があるようでしたらご購入をお控え下さい。値下げの予定はございません。他にもヴィヴィアンを出品しております。埋もれて来ましたら再出品させて頂きます。