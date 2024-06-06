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CHROME HEARTS フレームドCHクロスチャーム トップ
商品番号 N26761353878
商品名

CHROME HEARTS フレームドCHクロスチャーム トップ
ブランド名 クロムハーツ
特別価格 税込 16,576 円
在庫状況 あり

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商品詳細

クロムハーツ　ネックレス　フレームドチャーム　CHプラス　美品クロムハーツ・フレームドチャーム　CHプラス　購入店・クロムハーツ名古屋付属品・インボイス原本・ショップ袋・保存用革製袋・シルバーポリッシングクロス数回着用のみの美品です。着用する機会がなくなった為、お譲り致します。メンズ、レディース共に着用できる大きさ、デザインです。現行新品参考価格は、約75,000円くらいです。中古品になりますので、ご理解の上ノークレームノーリターンでお願い致します。※インボイスは個人情報部分を切り抜いてのお渡しになります。他でも出品中ですので、途中で出品を取り止める事がありますので、ご了承の程宜しくお願い致します。材質···シルバーカラー···シルバー
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