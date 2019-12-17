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ルイヴィトン 定期入れ パスケース 折りたたみ財布
商品番号 R94626876618
商品名

ルイヴィトン 定期入れ パスケース 折りたたみ財布
ブランド名 ルイヴィトン
特別価格 税込 3,083 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ルイヴィトンパスケースになりますお札やカードも入れるとこがある為お財布としてもお使い頂けます！購入時期は不明で貰い物ですが、2年ほど使用しました見た目は美品ですが、開くと折り目の所が少し切れております。使う分には問題はなくまだまだ使っていただけると思います！不明な点がありましたらコメントくださいm(__)m簡易包装にて発送させて頂きます。
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