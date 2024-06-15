◆感謝価格◆ヴィンテージ◆シルバー925◆チェーンネックデザインレス◆

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商品詳細
ご覧頂きありがとうございます。プロフィール確認宜しくお願い致します。◆感謝価格で送料込み8000円から7500→6500→5500円に致します。◆ヴィンテージ◆シルバー925◆チェーンネックレスの出品です。◆昔、シルバー製品取扱のヴィンテージショップで購入致しました。今では手に入らないデザインになりますので貴重です。程よい重量感とシンプルの中にも存在感もございます。◆個人差はございますが巻いてブレスレット2WAYの使用も可能です。◆約35g（多少の誤差はご了承下さいませ。）◆状態はシルバー素材特有の多少のスレキズ、クスミ等はご了承ご理解の程宜しくお願い致します。＊画像確認宜しくお願い致します＊＊ヴィンテージ、アンティーク、シルバー925、あずきチェーンなどお好きな方にオススメです。宜しくお願い致します。
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