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- 掛け軸 吉村舞堂 彩色山水 絹本 希少 軸装 茶道具 掛軸 風鎮付 美品 です。
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商品詳細
掛け軸吉村舞堂彩色山水絹本希少軸装茶道具掛軸風鎮付美品です。吉村舞堂：後藤純男に師事サイズ（本紙）408×1140ｍｍ自宅保管の骨董品であることを、ご理解の上ご購入くださる方にお譲りいたします。よろしくお願いいたします。貴重 希少 レア 吉村舞堂 舞堂 彩色山水 掛け軸 掛軸 骨董 日本画 絵画 絵師 美術品 骨董品 入手困難 ヴィンテージ アンティーク レトロ タペストリ 茶道具 茶掛け#掛け軸#掛軸#絵画#日本画#茶掛け#茶道具#吉村舞堂#吉村_舞堂#舞堂#後藤純男#後藤_純男#純男#彩色山水#山水#山水図#山水画#新築#落成#新築祝い#落成祝い#祝い#ヴィンテージ#アンティーク#レトロ#インテリア#インテリアアート#値下げ絵画の種類...日本画形式...掛け軸・掛軸主題...風景・海景
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