FRUH フリュー ☆折り財布 スマートショートウォレット 牛革 薄型 ブラウン

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FRUHフリュー スマートショートウォレット牛革2つ折り財布メンズレディース▫️薄さはなんと8mm！でも、しっかりお札・小銭・カードがたっぷり収納できます。▫️表裏すべてに上品な型押しを施した高級感のある牛革を使用して、ひとつずつ職人さんの手で作り上げた日本製のお財布です。▫️女性なら小さめのバッグにもぴったりのサイズなので、旅行先でのセカンド財布としても使いやすいです。▫️男性ならスーツの胸ポケットやヒップポケットにに入れてもストレスを感じる事が非常に少ないコンパクト設計です。\u003c\u003c仕様\u003e\u003e・札入れ×1・ファスナー付小銭入れ×1・カードポケット×6(札入れ部×2含む)◆サイズ：約縦9×横10.5×マチ0.8cm◆素材：牛革(型押し)、レーヨン◆重量：約40g◆日本製※2回旅行で使用しました。汚れや擦れ等なく綺麗な状態ですが、ファスナーのスライダーが少しくすんでいます。写真6#FRUH#フリュー#メンズ財布#レディース財布折り財布ウォレットコンパクト牛革型押しカラー···ブラウン柄・デザイン···無地財布形···二つ折り素材···本革