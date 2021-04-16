KARL KANI カールカナイ メッシュキャップ B系 HIPHOP ラッパー

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カールカナイのメッシュキャップです。セカスト購入品です。購入当初は匂いや汚れなどありましたので自宅で洗濯し、一度だけ家の中で被りました。その後、被る機会がなく自宅保管しております。※汚れについては7.8枚目参照。全体的な使用感あります。・フォロー割平等な条件で検討頂きたいのでフォロー割以外の割引は承っておりません。（フォロー割以外の値下げ交渉や提携文は返信を控えさせて頂きます。）2000円〜4999円 200円引き5000円〜9999円 300円引き10000円〜500円引き・サイズ感（表記L）内寸 約58cm（平置き素人採寸の為、多少の誤差はご了承下さい）「状態について」・個人出品の為、汚れや傷を見落とす場合がございます。・古着の為、神経質な方や古着にご理解のない方はご購入お控え下さい。・画像の色合いはお使いの通信媒体の環境により現品と差異が生じる場合がございます。※猫を飼っています。なるべく毛は綺麗に取り除いて発送致しますが、万が一の取り残しがある場合がありますので、動物アレルギーの方のご購入は自己責任にてお願い致します。喫煙者はおりません。他にも、y2kフォーマルカジュアルトラッドヒッピーワークアウトドアメンズレディーススポーツMIX70s80s90sヴィンテージオーバーサイズナイキアディダスゆるだぼラルフローレンプーマチャンピオンBROOKSBROTHERSMcGREGORL.L.beanCarharttLeeWranglerWOOLRICHJcrew年代物軍物BurberryAquascutumLACOSTERalphLaurenPatagonia等の古着を出品しております。