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長財布　ウォレット財布
商品番号 G48834067733
商品名

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ブランド名 Gankle
特別価格 税込 1,920 円
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商品詳細

かなり使い込んだので、いい味出てます。ウォレットチェーンつけてヴィンテージファッションに、ぴったしだと思います。
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