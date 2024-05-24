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スーツ
商品番号 H79294789449
商品名

スーツ
ブランド名 スーツセレクト
特別価格 税込 10,000 円
在庫状況 あり

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商品詳細

デニム調のスーツです。カジュアルウェディングということで着用し、ゲストからも大変好評でした。着用したのは披露宴で1時間程です。インナーをニットやTシャツにかえればカジュアルスーツがOKな会社でしたら普段も着られます(・ᴗ・)ノ身長173㎝　体重63㎏　でピッタリです。パンツは細めにしたくて調整いれています。ブライダルスーツウェディングスーツ新郎新郎スーツ蝶ネクタイベストシャツスーツタキシードデニムスーツ
http://narcologia.ru/goods/update191295.html
http://narcologia.ru/goods/calling851250.html
http://narcologia.ru/goods/reproduce963755.html

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