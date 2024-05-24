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商品詳細
デニム調のスーツです。カジュアルウェディングということで着用し、ゲストからも大変好評でした。着用したのは披露宴で1時間程です。インナーをニットやTシャツにかえればカジュアルスーツがOKな会社でしたら普段も着られます(・ᴗ・)ノ身長173㎝ 体重63㎏ でピッタリです。パンツは細めにしたくて調整いれています。ブライダルスーツウェディングスーツ新郎新郎スーツ蝶ネクタイベストシャツスーツタキシードデニムスーツ
http://narcologia.ru/goods/update191295.html
http://narcologia.ru/goods/calling851250.html
http://narcologia.ru/goods/reproduce963755.html
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