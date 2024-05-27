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【01/89】デストラーデ 直筆サインカード BBM2023 埼玉西武ライオンズ
商品番号 R56054935405
商品名

【01/89】デストラーデ 直筆サインカード BBM2023 埼玉西武ライオンズ
ブランド名 Rankle
特別価格 税込 13,500 円
在庫状況 あり

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商品詳細

#BBM_2023_埼玉西武ライオンズ_ヒストリー1950-2026デストラーデ直筆サインカード89枚限定・シリアルナンバー入り☆ファーストナンバー●開封後スリーブ、ローダーに入れて保管。●発送の際はローダーもお付けしたままクリアパックに封をし、厚紙補強をしてお送りします。↓出品物検索用（選手\u0026チーム）↓※商品名のリンクからも検索可能デストラーデ#sl_od#tc_埼玉西武ライオンズスペシャルインサートAuthenticAutograph1stNo.
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