リーボック インスタポンプフューリー sandpaper

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リーボックインスタポンプフューリーのSANDPAPER/GRY/ALLIGATORカラーの中古品です。新品で保管していて、最近おろしましたが少々キツくて1,2回履いた程度でまた保管していました。ポンプフューリーでは珍しくアッパーの素材に人工皮革が使用され、落ち着いた色になっていますのでどんなシーンで履きやすいタイプかと思われます。なお、現品はポンプフューリーの悪癖であるアッパーとソールの分離が一部見られますので、履かれる場合は靴用接着剤にて補強いただくのが良いかと思われます。カーボンの補強は割れていません。基本は観賞用として扱い下さい。元箱がありましたので、外側をダンボール等で補強して発送致します。不明点あればお問い合わせ下さい。よろしくお願い致します。シーン...ランニング/トレーニングメインカラー...ベージュ