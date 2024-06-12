レア　ビンテージ　キーリング　キーホルダー　キーチェーン　屋　菅田将暉

都内ビンテージ古着屋で購入したキーチェーンです。ブラックレザー。ジーンズ等のベルトに留めて使うとかっこいいです。ありそうでなかなか見つからない代物です。高円寺の著名人も訪れる有名な古着屋で購入した#vintage古着を主に出品しております。他にも多数出品していますので、ご覧下さい。ここにしかないヴィンテージ古着やヴィンテージアクセサリー等ですので、興味を持っていただけたらフォローしていただけたら嬉しいです。※予告なしで途中で出品を止めることもございますので、ご了承下さい。 購入前に自己紹介欄をご一読ください。高円寺原宿表参道下北沢古着屋ビンテージ米津玄師菅田将暉山﨑賢人北村匠海あいみょん小松菜奈DAOKOKingGnu古着アメカジヴィンテージベルベルジンｂｅｒｂｅｒｊｉｎサンタモニカジャンティークラムホールイルミネート黒ＢＥＮＺ黒ベンツ川ｋａｗａＲｏｉｒｃｏｒｄｍｏｕｓｅ即興サファリsafariメチャｍｅｃｈａ深緑



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