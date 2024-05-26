【牛革】 長財布 フラワーカービング オイルレザー ラウンドファスナー #2

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～～～～～～～～～～～～～～～～～☆複数購入の場合合計金額から200円お値引き☆☆フォローしていただければ100円お値引き☆～～～～～～～～～～～～～～～～～ご覧くださりありがとうございます。フラワーカービング・オイルレザーの長財布を出品いたします。外側と内側にオイルレザー（牛革）を使った高級感あふれる財布です。また、アウトラインにはハンドカービングを施してあり、手の込んだ作りとなっています。職人が手作業で制作しておりますので、一点ものとなります。※ノーブランド品です。海外にて購入したものとなります。【商品仕様】素材・・・牛革（オイルレザー）たて・・・約110mmよこ・・・約200mm厚み・・・約28mm小銭入れ・・・×1お札入れ・・・×2カード入れ・・・×12フリー・・・2※写真の撮影環境や使用端末によって、現物と色味が異なる場合がありますのでご了承の上お買い求めください。※未使用品ですが制作時にできた細かな傷等が見られる場合があります。※質問等ありましたらコメントをお願いいたします。【商品】財布本体が入った袋をプチプチで包み、箱に入れて発送いたします。他にも様々な商品を出品しておりますのでぜひご覧ください。#ハンドメイド#牛革#カービング#長財布