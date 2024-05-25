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確実正規インボイス原本無修正付きクロムハーツキーパーペンダント美品
商品番号 C63273432046
商品名

確実正規インボイス原本無修正付きクロムハーツキーパーペンダント美品
ブランド名 クロムハーツ
特別価格 税込 37,500 円
在庫状況 あり

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商品詳細

確実正規品のクロムハーツキーパーペンダントインボイス原本付き美品になります。付属品はキーパーペンダント、純正革袋、インボイス原本、シルバーポリッシュ、ショッパーになります。クロムハーツは毎年値上がりし続けていてその中でもキーパーペンダントはなかなか手に入らないです。状態のいいキーパーペンダントを探してる方はご検討よろしくお願いします。材質···シルバーカラー···シルバー
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