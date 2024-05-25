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LUCIO VANOTTI×TATRAS コラボジャケット　タトラス
商品番号 U28657371684
商品名

LUCIO VANOTTI×TATRAS コラボジャケット　タトラス
ブランド名 ルーチョバノッティ
特別価格 税込 20,874 円
在庫状況 あり

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商品詳細

新品未使用品です。サイズ1色ネイビー×ブラックタグ無しですが未使用品です。裏地は水玉模様でオシャレです。気になる事があればお気軽にご連絡下さい。肩幅43身幅51袖丈60着丈61
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