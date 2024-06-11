INDIANJEWELRYNAVAJONecklaceBrand SallyShurleyItem NAVAJOSilverChainNecklaceMaterial SilverHandMadeinUSA実寸 全長 約47.2cm(約18inc) コマ 約1.2cmxコマの幅約0.4cm重量 約8gAttention サイズ計測の多少の誤差はご了下さい。簡易包装にて、発送になります。(ネコポス予定）Navajoナバホ族のアーティストSallyShirley/サリーシャーリーによる（ナバホ族の女性アーティスト）ハンドメイドナバホシルバーチェーンネックレス。ネックレスの長さはフックをチェーンに掛ける場所で調整して頂けます。お好みで2連巻きなどにしてブレスレットとしてもご利用可能で男性女性問わずにお勧めできます。アメリカのニューメキシコ州で購入致しました。US直輸入新品未使用品です。（ハンドメイド品のため、結合部分のゆがみなどの仕上がりムラなどあります。）簡易包装にての発送になります。(ネコポス予定）新品未使用品ではございますが店頭販売品を購入した為、お伝えしきれない細かな汚れや小さなダメージなどの見落としなどがある場合がございますので、ご了承の上のご購入をお願い致します。また、製造から流通までの過程で生じる傷や汚れ等の不具合はご了承下さい。少しでもご不安な方はご購入をお控え下さるようお願い申し上げます。PC、モニター、ブラウザーなどの環境により色や素材のなど、実際の色などのイメージが若干異なる場合がございますのでご了承下さい。あくまで個人保管品ですので、誠に申し訳ございませんが、完璧をお求めの方や神経質な方、ビンテージアイテムにご理解のない方はご購入をお控え下さる様、お願い申し上げます。材質...シルバーカラー...シルバー



Sally Shirley サリーシャーリー ナバホ シルバーチェーンネックレス ...



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Navajo｜ナバホ Sally Shirley & Ben Begay - Silver and Gold



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ナバホ サリーシャーリー シルバー ネックレス チェーン タイプ A 61cm ...



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Navajo - Sally Shirley Handmade Chain Necklace 18



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