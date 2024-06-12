adidas originals NIGOアディダス ニゴー レザースニーカー

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即購入OK、フォロー割あり、詳しくはプロフのご確認をお願いします【付属品】画像参照【状態】USED品【サイズ】26.5【素材】本革スウェードレザー【カラー】グレー系、画像参照、素人採寸に付き誤差はご了承下さい。こちらadidasoriginals×NIGOアディダスオリジナルスニゴーレザースニーカーです。✅●外側→→小傷、薄汚れ✅●内側→→薄汚れ、擦れ✅●ソール→→薄汚れ、ヒール減り若干、ソール減り若干画像の様な状態で、年代なりの使用感がありますが特に支障あるような汚れやダメージはありませんので今後も問題なく普通に活用して頂けます。✅永遠のクラシックモデルの名作「CAMPUS80s」をベースにインソールには25(=ニゴー)のナンバリングが入ったスペシャル仕様✅通常モデルには使用されない高級ピッグスキンスエードのアッパーとなった豪華な一足ですご興味ある方、お探しの方はこの機会をお見逃しのないようご検討をよろしくお願いします。⚠️再生機器環境で色合い変化がある場合があります⚠️梱包は破損等無い様包装しますが必要最小限、廃材利用の簡易包装です全て同梱可能で他にもバッグ、洋服、サングラス、小物、靴などいろいろ出品していますのでよろしければご覧下さい。アディダスニゴースニーカーアディダス25スニーカースーパースター