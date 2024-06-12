新品未使用　ブルックスブラザーズ　ムートン　レザー　グローブ　手袋　ブラウン

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新品未使用 ブルックスブラザーズムートンレザーグローブサイズ 24センチ女性サイズのLです。 作りが大きめなので手の小さい男性もお使いいただけると思います。ご不明な点につきましてはどんな些細な事でも遠慮なくご質問ください。中古品であることを御了承の上、お願いします。この他にも多数出品中ですのでよろしければご覧ください。★定価や状態に鑑みて価格で出品しているつもりですので、基本的には現状価格でご購入いただけたら嬉しいです。★ご購入の際はプロフィールをご一読ください。