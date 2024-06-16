インディアンジュエリー　ホピ　Hopi リング

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商品詳細
材質···シルバーカラー···シルバー インディアンジュエリーショップで購入しました。ホピ族 11号前後です✳︎小さめのサイズほど製作が難しいと言われています。オーバーレイ製法ホールマーク(制作者)あります。写真では少々わかりずらいです。(4枚目です)ハンドメイド1点物 ベアパウ(熊の手形)がメインモチーフです。このリングは印台タイプです。かなり小さ目なレアな珍しい作品です。装着感がとても柔らかく男性ではピンキーリングなど女性は通常使用できます。心がウキウキするリングですね。以前に収集した作品です。気に入られた方に購入して頂けたら嬉しいです。北海道、沖縄への発送は行っておりません。✳︎お値段交渉は多少なら可能です。 お問合せ下さい。✳︎初めの出品価格は…¥16800(即決購入大歓迎です‼︎)購入時の金額…¥29800
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