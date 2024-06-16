【最終値下げ】鷲見太郎　全金XSフライトフェザー　01.02セット

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商品詳細
鷲見太郎の全金XSフライトフェザーになります。ほぼ毎日使用していたので細かいキズはあるかもしれませんが目立ったキズはございません。今の価格ですと片方で242000円します。この機会にいかがでしょうか？質問等大歓迎です。宜しくお願い致します。※高額商品ですので評価のない方や評価の悪い方の購入はご遠慮願います。材質···ゴールドカラー···ゴールド
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