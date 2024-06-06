⭐︎【極美品】PORTER ポーター LONG WALLET ブラック　黒

プロフィールご確認ください♪⭐︎【極美品】PORTERポーター長財布ブラック 小銭入れ付き※付属品なし。【状態】 6:極美品【お買い得品】使用期間→1ヶ月程度写真参照※気になる事はコメントにてお願いします。【ランク詳細】 ７：新品・未使用 ６：極美品 ５：美品 ４：使用品の中でも美品に近い ３：一般的な使用品 ２：使用感がとてもある １：難有りジャンク品☆商品状態の説明には、個人差による主観の差が 生じる場合もございます。 お写真にて細部までご覧に頂き、予めご了承の 上、ご検討下さいませ。写真のとおり、比較的綺麗な状態だと思いますが、自宅での保管ですので、ご理解いただける方にお譲りします。出品する際に、検品しておりますが不良が、ありましたら評価前に御連絡下さい返金させていただきます。・万が一コピー商品がありましたら返品対応させていただきますので、評価前にコメントお願いいたします。【ご注意事項】あくまで中古品になりますため、画像に写せていない箇所にも、多少の擦れ、小傷、しみなどある場合がございます。あらかじめご理解ご了承ください。✅お気に入りの商品がありましたらお気軽に【いいね♡】お願いします!!カラー···ブラック、ネイビー柄・デザイン···プリント（ロゴなど）財布形···長財布、ウォレット素材···本革、レザー、エナメル吉田カバン、yoshidaメンズ、レディースカラー···ブラック財布形···長財布、２つ折り財布、３つ折り財布



FREE STYLE(フリースタイル) LONG WALLET | 吉田カバンホームページ ...



CURRENT(カレント) LONG WALLET | 吉田カバンホームページ | YOSHIDA & Co.



FREE STYLE(フリースタイル) LONG WALLET | 吉田カバンホームページ ...



ポーター シャルマン ロングウォレット 119-02275 （カラー：ブラック ...



BILL CORDOVAN(ビルコードバン) LONG WALLET | 吉田カバン ...



CURRENT(カレント) LONG WALLET | 吉田カバンホームページ | YOSHIDA & Co.



ポーター 吉田カバン／PORTER 長財布 財布 ウォレット メンズ 男性 男性用レザー 革 本革 ブラック 黒 34-42-1585-176 P.G.B ロングウォレット 小銭入れあり



ポーター 吉田カバン／PORTER 長財布 財布 ウォレット メンズ 男性 男性用レザー 革 本革 ブラック 黒 34-42-1585-176 P.G.B ロングウォレット 小銭入れあり



FREE STYLE(フリースタイル) LONG WALLET | 吉田カバンホームページ ...



FREE STYLE(フリースタイル) LONG WALLET | 吉田カバンホームページ ...



ポーター 吉田カバン／PORTER 長財布 財布 ウォレット メンズ 男性 男性用レザー 革 本革 ブラック 黒 933-03428 WILL WALLET ツインジップ 小銭入れあり L字ファスナー



DUKE(デューク) LONG WALLET | 吉田カバンホームページ | YOSHIDA & Co.



BILL CORDOVAN(ビルコードバン) LONG WALLET | 吉田カバンホームページ ...



FLAG(フラッグ) LONG WALLET | 吉田カバンホームページ | YOSHIDA & Co.



DUKE(デューク) LONG WALLET | 吉田カバンホームページ | YOSHIDA & Co.