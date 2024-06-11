☆ラスト1点限り☆新品箱なし ポールスミス 人気マルチ 名刺入れ キャメル☆

購入前にプロフ必読願いますポールスミスPaulSmith名刺入れc264新品正規品になります●発行元 スタイル●サイズ 7.5cm×11cm●カラー キャメル●素材 牛革●仕様 名刺入れ2、カード入れ等3ポールスミスは、クラシックを現代風に味付けしていくデザインが魅力的です。高品質に遊びを加えて仕上げ、力の抜けたラグジュアリースタイルは、現在も評判高く、世界中で親しまれています。毎シーズン質の高いコレクションを発表するポールスミスブランドの革小物は、流行に左右されず、高い人気を誇ります。この機会にいかがでしょうか。他にも小物関連商品多数出品しておりますのでぜひご覧ください当方の出品物はすべて正規ルートで仕入れた正真正銘正規品になります。万が一正規品でなかった場合は全額返金しますのでご安心ください※プロフにもありますが依頼されての値引きには応じておりません。申し訳ありませんが値引きコメントはスルーさせていただきます



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