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ポールスミス　スーツ　セットアップ　グレンチェック
商品番号 Q20374619218
商品名

ポールスミス　スーツ　セットアップ　グレンチェック
ブランド名 ポールスミス
特別価格 税込 5,632 円
在庫状況 あり

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商品詳細

沢山の中からお選びいただきありがとうございます20年以上前に購入し、自宅保管をしておりました引っ越しの為出品します色は写真映りで違いますが、グレーにグリーンが少し入ってます　薄くグレンチェック柄も入ってます肩幅　　49胸囲　　55胴囲　　50袖丈　　61着丈　　78ウエスト　76わたり幅　35×2裾幅　　　23×2股下　　　82股上　　　30#昭和レトロ#ビンテージ#ポールスミス#古着#グレンチェック#90s#コレクション#通勤#通学#paulsmith#父の日季節感···春、秋、冬
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