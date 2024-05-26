ポールスミス　スーツ　セットアップ　グレンチェック

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沢山の中からお選びいただきありがとうございます20年以上前に購入し、自宅保管をしておりました引っ越しの為出品します色は写真映りで違いますが、グレーにグリーンが少し入ってます 薄くグレンチェック柄も入ってます肩幅 49胸囲 55胴囲 50袖丈 61着丈 78ウエスト 76わたり幅 35×2裾幅 23×2股下 82股上 30#昭和レトロ#ビンテージ#ポールスミス#古着#グレンチェック#90s#コレクション#通勤#通学#paulsmith#父の日季節感···春、秋、冬