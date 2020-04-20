PRADA スニーカー　革靴　プラダ　プラダスポーツ

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商品詳細
古着屋で買ったプラダのスニーカーです!!オレンジのレザーで珍しいと思います!!しかし、裏張りが出来なかったので、だいぶ傷がついてしまいました。得に履く分には問題は無いですが、修理に出せば靴底も生き返り全然まだまだ履けると思います!!ジャンク品ですのでご了承ください!!自宅管理ですのでご了承ください！メインカラー···オレンジメインカラー···オレンジスニーカー型···ローカット(Low)
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