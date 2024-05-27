PRADA 国内正規品 カードケース パスケース

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商品詳細
阪急で購入したPRADAのカードケースです。自身で購入したので間違いなく国内正規品ですのでご安心ください。名刺入れやクレジットカードなんかを入れてお使い頂けると思います。よろしくお願いします。
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