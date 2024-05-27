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商品詳細
新品未使用DUNHILL購入DUNHILLカードケースパスケース箱付きGUCCIBVLGARIDUNHILLのブティックにて購入しました。値段は2万円いかないくらいだったと思います。お色はネイビー（ネイビーとブルーの中間）カーフレザーのエンボスでクラシックダンヒルロゴの凹凸感のあるシルバーのプレートが古くないデザインで定番だと思います。インナーはブルーでDUNHILLのカードケース検索すると何件か出てきますが変なモノグラムと幾何学デザインのやつ凄くダサいと思いま状態ですが未使用の新品になります。購入した時の箱／ロゴの入った保存袋／品質保証の紙全ておつけいたします。とにかく安っぽくなくてきちんとしたデザインと品物でおすすめです。
http://narcologia.ru/goods/tenet5263.html
http://narcologia.ru/goods/symmetric781845.html
http://narcologia.ru/goods/mobilehome923843.html
新品未使用 dunhill ダンヒル カード パス ケース ネイビー レザー
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