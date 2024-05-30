ラウンジリザード　アンジェリコテーラードジャケット

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商品詳細
ラウンジリザードANGELICOFABRICテーラードJKカラー/ブラックサイズ/2（着丈約70脇下身幅約46肩幅約40袖丈約62）素材/表地：ウール100%キュプラ100％これまでキャノニコ社・ロロピアーナ社中心の生地でしたが、今回初のイタリアはANGELICO社の高級素材を使用しています。1940年代頃に愛用されたフィッシュマウスラペル(魚の口のような襟)にレオパード柄のライニングとラウンジリザードらしいクラシックな仕様のテーラードジャケットです。通気性、吸湿性に優れた素材ですので温暖化している今、快適に着用出来る一着ですので是非お試しください
http://narcologia.ru/goods/sepulchral914432.html
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