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ディーゼル　リング　指輪
商品番号 H46613851969
商品名

ディーゼル　リング　指輪
ブランド名 ディーゼル
特別価格 税込 3,132 円
在庫状況 あり

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商品詳細

定価3万川崎のラゾーナ　ディーゼルで購入しました！dieselの指輪　リングでカラーはシルバーです。購入し何度か使用したのみですので美品です。自宅保管にて。目立つ傷や汚れなどありませんが写真をご確認の上、中古品であるということをご理解おねがいします
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