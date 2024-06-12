ディーゼル　リング　指輪

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定価3万川崎のラゾーナ ディーゼルで購入しました！dieselの指輪 リングでカラーはシルバーです。購入し何度か使用したのみですので美品です。自宅保管にて。目立つ傷や汚れなどありませんが写真をご確認の上、中古品であるということをご理解おねがいします