PRADA プラダ 本革 サフィアーノレザー フラップウォレット 長財布

商品は中古品です。商品は1点物になり、即購入歓迎の早い者勝ちですのでご希望の方はお早めにどうぞ！❇フォロー割引しています‼️フォロワーになっていただいた上でコメント頂ければ、多少(お気持ち程度)お値引き致しますので購入前にコメント欄よりお知らせください♪❇3点購入で1点無料になります‼️3点中一番お安い商品を無料に致します。ご希望の場合は【それぞれ】の商品に「まとめ買い〇点希望」等、コメント頂ければ、専用とした上で価格を1点にまとめます★⚠️4点以上ご購入の場合は3点毎に1点無料に致します。⚠️フォロー割との併用は出来ません。⚠️購入前にコメント頂き、こちらで価格調整後でないと割引出来ません。✅商品説明スタート価格：12999円カラー：黒(ブラック)カード入れ：13箇所札入れ：4箇所小銭入れ：1箇所表生地：使用感あまりなく綺麗です。裏生地：使用感あまりなく綺麗です。サイズ(縦×横×マチ)：約9×18×2㎝ブランドショップ購入正規品です。#長財布をお求めの方はこちらをご覧ください#プラダの商品はこちら✅ご注意写真加工は一切しておりませんが光の具合で色味が多少変わる可能性があります。財布(さいふサイフ札入れ名刺入れキーケース)については実際の利用に近いように適度に詰め物をして撮影している場合があります。写真では解りづらい汚れやキズなどのダメージ、色合いや風合いに違いなどがございますので写真を参考として必ず商品説明をご確認のうえ併せてご判断下さい。中古として一般的な使用感や経年など些細な点までは細かに記載いたしません。気になる点などを包括的に記載しております。素人のため見落としや記載漏れがある場合がございますので、あらかじめご了承ください。✅ハイブランド商品について質屋、ブランドショップより入手した正規品です。万が一の場合は全額補償致します。出品商品の真贋につきましては厳しい鑑定基準を全てクリアしておりコピー商品の類は一切取り扱っておりません。ピー商品の類は一切取り扱っておりません。



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