  • こだわり検索
ショッピングガイド
はじめてのお客様へ
ご利用ガイド
品質とサービス
コンシェルジュに相談
FAXでのご注文
新品 アトリエ・ヒロ 本革 ラウンドジップ コンパクト二つ折り財布 メンズ 黒
商品番号 B10154499589
商品名

新品 アトリエ・ヒロ 本革 ラウンドジップ コンパクト二つ折り財布 メンズ 黒
ブランド名 Bankle
特別価格 税込 1,847 円
在庫状況 あり

在庫状況について


数量：

ご購入前にご確認ください(商品・ブランドボックスについて)

返品・交換について

お気に入りに追加

お気に入り追加済

商品詳細

ロフト取扱い国内ブランドAtelierHIROの本革イタリアンレザーを使用した小銭入れ付きラウンドファスナー型コンパクト財布です。新品未使用、収納袋付きatelier-hiro（アトリエヒロ）ラウンド札入れ（二つ折り財布）AH-009色：ブラック公式サイト販売価格：¥19,900W:102mm×H:90mm×D:25mm表側／牛革（イタリアンレザー（YANKEE社））内側／牛革（イタリアンレザー（YANKEE社））・コットンデニムカードポケット×6オープンポケット×2コインポケット×1アオリポケット×1特徴：本革　ミニマム　小さい　小型　軽い　シンプル　ジッパー　ファスナー　カードケース　コインケース　札入れ・メーカー説明Wステッチのカラーリングによりお洒落なデザイン。最大の特徴はラウンドファスナーの二つ折札入れでありながら機能を最重要視したデザイン。カードは6ポケット収納でき、札入れ収納部分は意匠登録されたものです。スライドすることにより出し入れし易く型崩れしにくい優れものであり、究極なコンパクトを最大限に付加価値をつけました。外側コイン収納スペースはYKKの最も薄いファスナーを採用。片マチ仕様によりコンパクトでありながら無駄のない収納力。ファスナー引手部分も編み込みにてお洒落かつ滑り防止を表現。裏面にも大型ポケットが有り、その中にはPASMO等そのまま収納可能なインポケット付き。2色コンビネーションのお洒落な配色。エンボスはシンボルマーク素押し、ITALYのYANKEE社ロゴマーク。そしてメッセージ素押し。
http://narcologia.ru/goods/stealth477776.html
http://narcologia.ru/goods/perpetual994046.html
http://narcologia.ru/goods/parenthesis438544.html

新品 アトリエ・ヒロ 本革 ラウンドジップ コンパクト二つ折り財布 メンズ 黒
二つ折り財布 本革 ラウンドファスナー ミニウォレット メンズ 日本製 ...

新品 アトリエ・ヒロ 本革 ラウンドジップ コンパクト二つ折り財布 メンズ 黒
姫路LWGレザー・二つ折り財布 姫路LWGレザー Milagro-online：メンズ ...

新品 アトリエ・ヒロ 本革 ラウンドジップ コンパクト二つ折り財布 メンズ 黒
YANKEEカジュアル イタリアンレザー・薄型二つ折りウォレット Atelier ...

新品 アトリエ・ヒロ 本革 ラウンドジップ コンパクト二つ折り財布 メンズ 黒
姫路LWGレザー・コンパクト財布 姫路LWGレザー Milagro-online：メンズ ...

新品 アトリエ・ヒロ 本革 ラウンドジップ コンパクト二つ折り財布 メンズ 黒
YANKEE ヤンキー カジュアル 本革 二つ折り財布 ラウンドファスナー ...

新品 アトリエ・ヒロ 本革 ラウンドジップ コンパクト二つ折り財布 メンズ 黒
コードバン 二つ折り財布 マネークリップ Atelier HIRO アトリエヒロ 本革 コンパクト 財布 メンズ レザー 馬革 ユニセックス レディース｜au PAY マーケット

新品 アトリエ・ヒロ 本革 ラウンドジップ コンパクト二つ折り財布 メンズ 黒
2023年最新】ATELIER HIROの人気アイテム - メルカリ

新品 アトリエ・ヒロ 本革 ラウンドジップ コンパクト二つ折り財布 メンズ 黒
[ATELIER HIRO] [アトリエヒロ] 折り財布 メンズ ヤンキー社製 イタリアンレザー 二つ折り L字ファスナー 小さい財布 【AH-005】

新品 アトリエ・ヒロ 本革 ラウンドジップ コンパクト二つ折り財布 メンズ 黒
姫路LWGレザー・コンパクト財布 姫路LWGレザー Milagro-online：メンズ ...

新品 アトリエ・ヒロ 本革 ラウンドジップ コンパクト二つ折り財布 メンズ 黒
YANKEE ヤンキー カジュアル 本革 二つ折り財布 ラウンドファスナー ...

新品 アトリエ・ヒロ 本革 ラウンドジップ コンパクト二つ折り財布 メンズ 黒
財布 二つ折り 革 小銭入れ シンプル おしゃれ 二つ折り財布 黒 ブラック グリーン 2つ折り サイフ コンパクト 薄型 ミニ 折り財布 スリム 多機能 小さめ 薄い 折りたたみ ミニ財布 本革 レディース メンズ

新品 アトリエ・ヒロ 本革 ラウンドジップ コンパクト二つ折り財布 メンズ 黒
Amazon.co.jp: [毛皮専門店エルベート] Atelier HIRO アトリエヒロ ...

新品 アトリエ・ヒロ 本革 ラウンドジップ コンパクト二つ折り財布 メンズ 黒
姫路LWGレザー・二つ折り財布 姫路LWGレザー Milagro-online：メンズ ...

新品 アトリエ・ヒロ 本革 ラウンドジップ コンパクト二つ折り財布 メンズ 黒
Amazon.co.jp: [毛皮専門店エルベート] Atelier HIRO アトリエヒロ ...

新品 アトリエ・ヒロ 本革 ラウンドジップ コンパクト二つ折り財布 メンズ 黒
コードバン 二つ折り財布 マネークリップ Atelier HIRO アトリエヒロ ...

この商品をチェックした人は、こんな商品もチェックしています

ワイルドストロベリー にはこのような商品もございます

narcologia.ru