新品 アトリエ・ヒロ 本革 ラウンドジップ コンパクト二つ折り財布 メンズ 黒

ロフト取扱い国内ブランドAtelierHIROの本革イタリアンレザーを使用した小銭入れ付きラウンドファスナー型コンパクト財布です。新品未使用、収納袋付きatelier-hiro（アトリエヒロ）ラウンド札入れ（二つ折り財布）AH-009色：ブラック公式サイト販売価格：¥19,900W:102mm×H:90mm×D:25mm表側／牛革（イタリアンレザー（YANKEE社））内側／牛革（イタリアンレザー（YANKEE社））・コットンデニムカードポケット×6オープンポケット×2コインポケット×1アオリポケット×1特徴：本革 ミニマム 小さい 小型 軽い シンプル ジッパー ファスナー カードケース コインケース 札入れ・メーカー説明Wステッチのカラーリングによりお洒落なデザイン。最大の特徴はラウンドファスナーの二つ折札入れでありながら機能を最重要視したデザイン。カードは6ポケット収納でき、札入れ収納部分は意匠登録されたものです。スライドすることにより出し入れし易く型崩れしにくい優れものであり、究極なコンパクトを最大限に付加価値をつけました。外側コイン収納スペースはYKKの最も薄いファスナーを採用。片マチ仕様によりコンパクトでありながら無駄のない収納力。ファスナー引手部分も編み込みにてお洒落かつ滑り防止を表現。裏面にも大型ポケットが有り、その中にはPASMO等そのまま収納可能なインポケット付き。2色コンビネーションのお洒落な配色。エンボスはシンボルマーク素押し、ITALYのYANKEE社ロゴマーク。そしてメッセージ素押し。



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