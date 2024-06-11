RRL マレージャケット　リバーシブル

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商品詳細
柄・デザイン···ロゴ・ワンポイントジップ・ボタン···ボタン留めフード···フードなしダブルアールエルのリバーシブルのマレージャケットです。(迷彩)☆サイズ表記 USSIZE:S☆定価83.000円着丈...67cm(背面)身幅...50cm肩幅...43.5cm袖丈...58cm(素人採寸なので多少の誤差はご了承ください)値下げ等できる限り対応しますのでコメントしてください。即購入も大歓迎です♪
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