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【新品未使用】VERSACE グリーク リング 指輪 ゴールド 25号
商品番号 U21719121388
商品名

【新品未使用】VERSACE グリーク リング 指輪 ゴールド 25号
ブランド名 ヴェルサーチェ(ヴェルサーチ)
特別価格 税込 8,580 円
在庫状況 あり

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商品詳細

イタリアのヴェルサーチ直営店にて買付しております。100％正規品で、新品未使用になります。【カラー】・ゴールド【サイズ】・25号・17号：幅1.0cm内側直径　1.85cm・19号：幅1.0cm内側直径　1.90cm・21号：幅1.0cm内側直径　2.00cm・23号：幅1.0cm内側直径　2.05cm・25号：幅1.0cm内側直径　2.10cm素材：メタル（MAT）(VERSACEのジュエリー製品には、鉛およびニッケルを一切使用していません。すべて低アレルギー製品です。)付属品・VERSACEヴェルサーチ正規箱・カード類
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