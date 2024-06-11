【新品未使用】VERSACE グリーク リング 指輪 ゴールド 25号

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商品詳細
イタリアのヴェルサーチ直営店にて買付しております。100％正規品で、新品未使用になります。【カラー】・ゴールド【サイズ】・25号・17号：幅1.0cm内側直径 1.85cm・19号：幅1.0cm内側直径 1.90cm・21号：幅1.0cm内側直径 2.00cm・23号：幅1.0cm内側直径 2.05cm・25号：幅1.0cm内側直径 2.10cm素材：メタル（MAT）(VERSACEのジュエリー製品には、鉛およびニッケルを一切使用していません。すべて低アレルギー製品です。)付属品・VERSACEヴェルサーチ正規箱・カード類
http://narcologia.ru/goods/Addict470318.html
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