【美品】鎧淡水パールオニキス天然石ビーズ連結チェーンネックレス 韓国モード

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【商品】鎧淡水パールオニキス天然石ビーズ連結チェーンネックレスチェーンアジャスター付【品質】天然淡水本真珠(ホワイト約7〜11mm)、オニキス天然石(ラウンド・ツイスト)、メタルビーズ等。【状態】美品。新品、未使用。保存状態良好。【説明】高級淡水パールとオニキス天然石、メタルビーズを連結したゴールドチェーンネックレスです。パールに糸を通したネックレスとは異なり、一つ一つを金属で連結させた、個性的ながらもスタイリッシュでデザイン性の高い一品です。天然真珠特有の重厚感、照艶があります。本物志向、ワンランク上の品質を求められる方におすすめです。長さは約44cm+アジャスター約7cmで、調整可能です(多少の誤差はご了承ください)。※天然素材のため、各々違い・個性がありますこと予めご了承ください。【発送】プチプチ梱包・即日翌日発送原則翌日配達のヤマト便発送こちらなくなり次第終了の一点物です。お気に召していただけましたら幸いです。よろしくお願いいたします。#ファション#小物#アクセサリー#置物#雑貨#インテリア#アンティーク#古着#ビンテージ#ヴィンテージ#オシャレ#お洒落#ユニセックス#メンズ#レディース#ジュエリー#ペンダント#ネックレス#シルバー#シルバー925#ゴールド#ペンダントトップ#エスニック#ストリート#ロック#モード#ヒップホップ#韓流#韓国#韓国ファション#BTS#V#テヒョン#kpop#テテ#ジョングク#グク#ジミン#ジヨン#TWICE#奇抜#総柄#エッセンシャルズ#オフホワイト#ディーゼル#ザラ#zara#BLACKPINK#NiziU#南京錠#ピアス#ハンドメイドアクセサリー#流行#流行り#トレンド#プレゼント#ギフト#贈り物#誕生日#パール#幸運#開運#パワーストーン#浄化#真珠#天然真珠#彼氏#彼女#モデル#インスタ映え#恋人#恋愛運#ジュエリー#ネイティブ#ガラス細工#ボタニカル#レトロ#昭和#アート#絵画#芸術#音楽#楽器#作品#ご褒美#モードファッション#HARE#80s#90s#モノトーン#ギャルソン#黒#ブラック#黒コーデ#コムデギャルソン#キャピタル#ヨウジヤマモト#ジエダ#ジョンローレンスサリバン#常田大希#真珠#東京#渋谷#原宿#新宿#下北#下北沢#高円寺