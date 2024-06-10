ジャスティンデイビス LION KEEPER リング SRJ522 クリア

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ジャスティンデイビス リング 指輪 22号 Lion keeper culto.pro

ジャスティンデイビスライオンキーパーリング素材:SILVER925/CUBICZIRCONIA内径:約18mm(16号)ストーン色:クリア付属品無しです。自分には大きすぎたため、アジャスターをつけて数回しか着けていません。細かい小傷はありますので、神経質な方は購入をお控えください。おまけとして写真で土台に使用しているノーブランドのリングもお付けします。(12号)値下げ不可