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ジャスティンデイビス LION KEEPER リング SRJ522 クリア
商品番号 L53150960377
商品名

ジャスティンデイビス LION KEEPER リング SRJ522 クリア
ブランド名 ジャスティンデイビス
特別価格 税込 3,800 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ジャスティンデイビスライオンキーパーリング素材:SILVER925/CUBICZIRCONIA内径:約18mm(16号)ストーン色:クリア付属品無しです。自分には大きすぎたため、アジャスターをつけて数回しか着けていません。細かい小傷はありますので、神経質な方は購入をお控えください。おまけとして写真で土台に使用しているノーブランドのリングもお付けします。(12号)値下げ不可
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