【極美品】coach コーチ コインケース シグネチャー PVCレザー

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■coachコーチコインケース小銭入れカードケースグレーブラックシグネチャーPVCレザー■サイズ縦約8cm横約11cmマチ約2cm※リング着脱可能※多少の誤差はご了承下さい。■購入先エコリングオークションで真贋鑑定済みの商品を購入しております。■付属品なし■状態外観キズや汚れはなくキレイな状態です。内観キズや汚れはなくキレイな状態です。※ご購入前にプロフィールのご確認をよろしくお願いいたします。#コーチ#コインケース#PVCレザー