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超ストレッチスーツ　Eden Park Paris
商品番号 U53020959854
商品名

超ストレッチスーツ　Eden Park Paris
ブランド名 Uankle
特別価格 税込 5,160 円
在庫状況 あり

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商品詳細

2021年、フランスでは購入されました、1回だけ着ました。スーパーエレガントスーツ。購入価格:60000¥ぐらい泣く泣く出品いたします。サイズ54,XL53%木綿42%ポリアミド5%エラスタンslim変な匂いがありません。軽くて柔らかくて、とてもストレッチ織物。3/4ズボンなので足首に折るべき#rugbylover#Edenpark#Paris#France#rugbyworldcupカラー···グレー季節感···秋季節感···春、秋季節感···春、夏、秋
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