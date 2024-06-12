Salvatore Ferragamo フェラガモ　マネークリップ

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ブランド・メーカー:SalvatoreFerragamoサルバトーレフェラガモサイズ:実寸をご覧ください色:◯状態特に目立った汚れなし(画像をご確認ください）◯サイズ横 縦 素人の採寸ですので若干の誤差はご了承ください。◯素材☆商品の全体的なコンディション・細かなダメージは備考欄と画像を参照にしてください。☆状態、画像、採寸について出品商品は1点物の中古品がほとんどのため商品状態も様々です。商品画像、説明文をご確認頂きご納得いただける方ご検討ください。また、ご不明な点がございましたらご購入前にお問い合わせください。素人撮影のため実物と画像で色が異なって見える場合がございますのでご了承ください。またお使いのパソコンモニター・スマホの色調でも違って見える場合もございますのでご理解のほどよろしくお願いいたします。タイトル以外のもの(靴、バック、小物)は商品に含まれません。☆発送について出来るだけ小さく梱包させて頂きます。ご理解頂けますと幸いです。