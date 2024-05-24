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RENOMA 長財布　タケオ キクチ　二折り財布　２点
商品番号 G27726320998
商品名

RENOMA 長財布　タケオ キクチ　二折り財布　２点
ブランド名 Gankle
特別価格 税込 2,220 円
在庫状況 あり

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商品詳細

renoma　長財布　黒皮　新品購入しましたが　長期自宅保存なので　　　　中古品として出品しますTAKEOKIKUCHI二つ折り財布　茶クロコダイル調　使用なしですが　　　　長期自宅保管なので　中古品として出品します（箱なし）以上２点の出品です　小傷、擦り傷等素人見ではわからなところがあるかもしれないので　ご了承お願いの上　入札お願いします
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