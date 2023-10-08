ルイヴィトン M62488 シグネットリング モノグラム L

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ルイヴィトンM62488シグネットリングモノグラム指輪ルイヴィトンの直営店にて購入しました2021年製造のシグネットリングです。全体的に傷と一部擦れ（写真５枚目参照）がございます。表記サイズ】L実寸サイズ】21号カラー】シルバー付属品】保存袋 箱（写真参照）MEDEINITALY★注意事項:出来る限りコンディションのチェックはさせていただいておりますが、見落としもございます。何度か外出使用してましたので、全体的に使用に伴う擦り傷がございます。最近はしばらく保管していました。ＵＳＥＤと言う事をご理解いただいた上でご購入下さい。こちらの商品はすり替え防止の為、交換、返品は受付出来ませんので、ご理解の上ご購入お願い致します。