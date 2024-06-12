Tシャツ neighborhood ネイバーフッド NH. TEE SS-1

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未使用品ですが開封しているため未使用に近いとしております。BLACK(黒)のLサイズです。メーカーホームページでは着丈73.5×肩幅52.5×身幅59cmとなっています。画像3枚目はバックプリントの参考画像です。出品物は黒ボディに白字です。ネコポスにて発送予定です。ご検討よろしくお願い致します。neighborhoodネイバーフッドTシャツNH.TEESS-1関連ワードHOODSアウトドアキャンプソロバス釣り車helinoxヘリノックスabugarciaアブガルシアwtapsダブルタップスwarlock鉢園芸fragmentdesignフラグメントデザインsrl長瀬智也windandseaお香立てdr.wooバイクodeporkchopポークチョップneweraratsphazer.cams木村拓哉vansストラップスケボーデッキcootienewbalanceバス釣りアウトドアキャンプdaiwaダイワルアーケースsams蔦屋書店代官山challengerチャレンジャーtokyoindians東京インディアンズneweraニューエラfparisetan伊勢丹kodetalkers柄・デザイン···プリント（ロゴなど）カラー···ブラック袖丈···半袖ネック···Uネック