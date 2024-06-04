Deluxe デラックス マリア ネックレス デンダーロイン Bedwin

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デラックスがベドウィンとのコラボアイテムを発売 | Hypebeast.JP

Deluxeデラックスマリアネックレス定価：8400円◾️状態についてデラックスのマリアネックレスです。15年以上前に正規店にて購入したものになります。ほとんど着用しておらず、専用袋に入れてずっと保管していました。キズもなく、かなり良い状態だと思います。今ではなかなか手に入らない希少品です。◾️お願い※中古品の為、完璧を求める方、気になる方はご遠慮下さい。※商品すり替えも含め、ノンクレーム、ノンリターンでよろしくお願いいたします。#supreme#シュプリーム#boxlogo#beams#ビームス#アローズ#bedwin#wtaps#hectic#ロンハーマン#ronherman#rh#descendant#ダブルタップス#フリークスストア#fragment#ボックスロゴ#ノースフェイス#northface#パタゴニア#patagonia#stussy#recon#リーコン#stash#futura#スタッシュ#フューチュラ#グラフィティ#ape#graffiti#subware#kaws#fragment#goodenough#deluxe#デラックス#tenderloin#デンダーロイン#bedwin#ベドウィン#cootie#クーティー#マリアネックレス#裏原材質···シルバー