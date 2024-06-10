TRANSIT No.12(2011Spring) 美しきインドに呼ばれて

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希少TRANSITトランジット12号特集:美しきインドに呼ばれてインド【旅行海外旅行ガイド地球の歩き方】「TRANSITNo.12(2011Spring)」ユーフォリアファクトリー名だたるアーティストを魅了し、旅人に愛されつづけるインド。聖と俗が同居する、インドは、多様な民族、宗教、広大な国土、入り組んだ歴史に加速する経済…と世界で最もカオスな国。豊富な2011年の現地取材で一冊まるごとインドを大特集。ヒンドゥーの宇宙を彷徨い続けた南北インド紀行、ピンクやブルー、ゴールデンの街並みを彷徨った砂漠への旅。バスや列車、船に揺られながら駆け抜けた「女子的」南インドの旅。どれもインドの多様なる魅力がたっぷり詰まっています。第2特集では、神話の世界や神々の系統など、＜ヒンドゥー教の大宇宙＞と題して混沌の根を徹底解剖。インターネットではわからない。そろそろインドに呼ばれてみませんか?特別付録は、インドの聖地をまとめた持ち歩きガイドブックと描き下ろしのインド神様ポスター、全地図の豪華版です。アーグラー／バナーラス他：インドの宇宙を遊泳して［写真：在本彌生］マドゥライ／マイソール／ハンピ他：夢みるように旅して［写真：tsukao］ジョードプル／ジャイサルメール他：月に照らされて西へ［写真：荒井俊哉］リシケシ／ダラムサラ：わたしの神はどこですか?［写真：稲岡亜里子］スリランカ：シギリヤ／キャンディ／ヒッカドゥワ他［写真：tsukao］インドに呼ばれし人々：ビートルズ／横尾忠則／スティーブ・マッカリー佐藤健寿：行ける伝説、サイババ探訪記妹尾河童：インド旅のバイブルを再検証！久保ミツロウ：ユザーンを訪ねてカルカッタなう。やっぱりカレー：南インド料理の魅力に迫る／東京スパイス番長マハトマ・ガンディーとマザー・テレサの手紙：偉人たちの言葉を振り返る【豪華執筆陣】津田直／椎名誠／ソニアパーク／辛酸なめ子／細野晴臣※裏表紙に汚れ有り(写真2枚目)※中古であることのご理解よろしくお願いします※返品交換等はご対応できかねます#ユーフォリアファクトリー#本#地理／旅行・ガイド#インド#トランジット#雑誌#希少#レア#旅行