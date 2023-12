【サイン本】sweet特別編集 谷まりあ写真集 You and Me 新品未読品

sweet特別編集 谷まりあ写真集 You and Me sweet特別編集 谷まりあ写真集 You and Me



「sweet特別編集谷まりあ写真集YouandMe」谷まりあ発行:宝島社定価:¥2,530(税込)#谷まりあ#谷_まりあ#本#芸術/写真・工芸モデルやバラエティ番組など多方面で活躍する、谷まりあさんの写真集『YouandMe』。 Instagramのフォロワー数254万人超え(2022年11月現在)の谷さんが、SNSでは見せない世界観を披露。“かわいいとセクシー”を併せ持つ彼女の魅力を余すところなく詰め込んだ一冊です。【著者コメント】応援してくれる皆さんのおかげで、写真集を作ることができました!あなたとわたし、一人一人の皆さんとの繋がりを意識しながら作った一冊です。あなたにとって明日の元気の源の一部になれますように。いつもありがとうの思いを込めて。まりあ著者プロフィール谷まりあ(タニマリア)(著/文)1995年7月28日生まれ。東京都出身。早稲田大学卒業。ファッション誌「ViVi」の専属モデルとして活動を経て、多数の雑誌に出演。幅広いジャンルのアイテムを着こなすモデルとして人気を博しており、ハイブランドとのタイアップやキャンペーンなども数々こなす。また、タレントとして日本テレビ『世界の果てまでイッテQ』にて「出川ガールズ」として活動、他番組も多数出演している。モデルや女優などマルチに活躍し、Instagramは250万人超えのフォロワー数があり、スタイルアイコンとして年代や国籍を問わず支持されている。上記内容は本書刊行時のものです。