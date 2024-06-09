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大人気高騰中 ポケモンカード vstarユニバース SAR 8枚
商品番号 V98721916244
商品名

大人気高騰中 ポケモンカード vstarユニバース SAR 8枚
ブランド名 Vsmall
特別価格 税込 3,556 円
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商品詳細

種類···ポケモンカード(ポケカ)ヒスイゾロアークVstarSARダークライVstarSARザマゼンタVSARヒスイダイケンキVSARゼラオラVstarSARゼラオラVmaxSARスイクンVSARライコウVSAR状態などはお写真にてご確認ください。開封後すぐにスリーブに入れて保管していますが、素人保管のため\"プレイ用\"でお願いします。稀に出荷時についた初期傷等がある可能性もございますのであらかじめご了承ください。神経質な方のご購入はお控え頂きますようお願い申し上げます。※※すり替え防止のため、返品返金等はお受け出来かねます。※※上記ご納得頂けた方のみご購入をお願い致します。
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