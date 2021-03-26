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BTS,THE BEST
商品番号 L43989959690
商品名

BTS,THE BEST
ブランド名 Lvital
特別価格 税込 2,450 円
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商品詳細

「BTS,THEBEST」BTSベストアルバムBTSTHEBEST（初回限定盤A(Blu-ray付)+C＋通常盤＋ユニバーサルミュージックストア限定盤4形態のセットです。写真に写っている商品で全てです。特典のステッカー、トレカ(4枚全てグク)、クリアファイル8枚セット全て揃っています。開封済ですが1度のみです。状態とても綺麗です。※バラ売り不可でお願い致します#btsジャンル…流/KPOP
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