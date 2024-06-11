プレイステーション5 デジタルエディション CFI-1200B

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昨年末に抽選で当たったものです。下記の点をふまえて、ご購入を検討ください。・箱、本体に傷があります。写真よりご確認ください。・ベース(ps5本体を置く台)の裏のネジ挿入部のゴムが欠損しています。・本体とコントローラを繋ぐケーブルは純正品ではありません。使ってみた感じ、動作に問題はなさそうです。・内箱もありません。\u003c内容品\u003e・PlayStation5DigitalEdition・ワイヤレスコントローラ・ベース・HDMIケーブル・電源コード・USBケーブル・印刷物(セーフティガイド、クイックスタートガイド)