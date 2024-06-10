Bach 42BO テナーバストロンボーン

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バックのテナーバストロンボーン42BO（中古）です。イエローブラスベル、オープンラップ仕様です。スライド・ロータリーなどは、快調ですので、このまま演奏に使用できると思います。あくまで個人的な感想ですが、バックのイエローブラスらしく明るめの音色で豊かに響きます。また、オープンラップのため、吹奏感も軽めだと思います。全体的にはラッカーの状態はとても良く、美品だと思います。しかし、バックの特徴だと思い気にしておりませんでしたが、6枚目の写真の通りベルのフチが所々黒くなっています。小さな凹みはいくつかありますが、目立つような大きな凹みや歪みはありません。吹奏楽、アンサンブルで使用していました。この楽器に特に不満はありませんでしたが、別のメーカーの楽器を使ってみることにしたので、手放すこととしました。付属品は純正ケース（鍵あり、ベルトあり）、クリーニングロッド、マウスピース(Bach6-1/2AL)です。※マウスピース不要の場合は、3,000円引きします。（購入前にコメントでお知らせください）※プチプチに包んで発送します。※コメントいただければ、ご希望の部分を撮影してアップいたします。#トロンボーン#バック#42BO#bach#テナーバス#中古種類···トロンボーン